屯門黃金海岸三房放盤兩星期502萬速沽　僅議價3%　設60萬靚裝

二手成交轉旺，放盤時間縮短。屯門黃金海岸一伙三房單位最新以502萬元沽出，呎價7,382元。原業主早於1995年買入單位，持貨30年帳賺202萬元離場。



世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，該單位為黃金海岸9座低層A室，實用面積680平方呎，單位屬三房套間隔，座向西南望園景。原業主於兩星期前才放售單位，當時叫價518萬元，最新獲同區用家洽購，並議價以502萬元成交，僅減價16萬元或3%，折合呎價7,382元。

↓↓黃金海岸9座低層A室↓↓

裝修費50萬至60萬

圖片可見，單位裝修精美。代理指原業主近年曾將單位重新翻新，裝修費耗資約50萬至60萬元。

原業主早於1995年3月以300萬元購入上址，持貨30年至今轉售，帳面獲利202萬元，單位期內升值67%。