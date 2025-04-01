屯門黃金海岸三房放盤兩星期502萬速沽 僅議價3% 設60萬靚裝
撰文：李明珠
出版：更新：
二手成交轉旺，放盤時間縮短。屯門黃金海岸一伙三房單位最新以502萬元沽出，呎價7,382元。原業主早於1995年買入單位，持貨30年帳賺202萬元離場。
世紀21天生置業營業董事鄭少坤表示，該單位為黃金海岸9座低層A室，實用面積680平方呎，單位屬三房套間隔，座向西南望園景。原業主於兩星期前才放售單位，當時叫價518萬元，最新獲同區用家洽購，並議價以502萬元成交，僅減價16萬元或3%，折合呎價7,382元。
↓↓黃金海岸9座低層A室↓↓
裝修費50萬至60萬
圖片可見，單位裝修精美。代理指原業主近年曾將單位重新翻新，裝修費耗資約50萬至60萬元。
原業主早於1995年3月以300萬元購入上址，持貨30年至今轉售，帳面獲利202萬元，單位期內升值67%。
將軍澳SAVANNAH月内兩度創新低 一房438萬沽、呎價僅1.4萬元筆架山緹山洋房1.38億沽 原業主持貨3年帳蝕17% 實蝕逾3600萬西貢傲瀧連錄3宗成交 2伙撻訂戶腰斬價重售 四房戶賣平2289萬美聯黃建業：大手客按年升近8倍 倡設跨境「購房通」便利內地客馬鞍山中心三房665萬沽 呎價跌至1萬邊緣 十年間樓價蒸發15%CCL報135.31點、按周升0.31% 中原：樓價尋底首季挫1.69%