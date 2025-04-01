何文田豪宅連環爆蝕　皓畋兩房900萬沽　8年勁輸四球夠買嘉湖山莊

豪宅市場交投活躍，惟以二手成交以蝕讓為主。最新何文田皓畋一個兩房單位以900萬元沽出，原業主持貨8年帳面勁輸逾四球，蝕幅夠買嘉湖山莊三房。另同區天鑄亦有三房業主以2,420萬元沽出單位，造價較銀行估價低7%。



據市場消息指，是次成交為何文田皓畋9座低層F室，實用面積581平方呎，屬兩房間隔，座向南，新近以900萬元沽出，呎價15,490元。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為970萬元，而恒生估價則為940萬元。即最新成交價較估價低4.3%至7.2%。

至於，原業主2017年2月以1,312萬元買入，持貨至今8年，是次轉手帳面貶值412萬元，單位期內貶值31.4%。

蝕幅夠買嘉湖山莊三房

參考近期天水圍嘉湖山莊一宗三房二手成交，實用面積約547平方呎，新近以398萬元沽出，呎價7,276元。即今次皓畋蝕幅夠買一伙嘉湖山莊三房。

何文田皓畋。

何文田天鑄三房2420萬沽 低估價7%

另外，何文田天鑄1座中層C室，實用面積1,061平方呎，屬三房套間隔，設私人電梯大堂，新近以2,420萬元沽出，呎價22,809元。

據資料指，原業主在2016年以「一約多伙」形式斥資6,396.01萬元買入中層C室及D室，持貨至今9年拆售。參考恒生網上銀行估價，上述單位估價為2,602萬元，即最新成交價較估價低7%。