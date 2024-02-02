北都發展│地政總署：洪水橋╱厦村新發展區原址換地安排接受申請

地政總署發出《作業備考第1／2024號》，就洪水橋／厦村新發展區內指定用地邀請原址換地申請。有關作業備考已上載到地政總署網站，列明可供申請原址換地的用地位置、申請準則及條件、申請限期等。



按去年年底經修訂及公布的「加強版傳統新市鎮發展模式」原址換地安排（請見《作業備考第13／2023號》） ，這次換地申請範圍包括新發展區內規劃作私營住宅（約7.1公頃）、商業（約17.7公頃）和商住混合發展的部分用地（約4.4公頃），亦包括部分現代產業用地（約15.6公頃），主要用作物流倉儲等用途。政府是經考慮多項因素後指定新發展區內哪些用地可供原址換地，包括相關用地須否預留予政府工程或作「鐵路加物業」模式以資助鐵路項目、相關用地內政府土地所佔面積、政府是否希望透過原址換地以外的方式於有關用地發展產業等政策考慮。

商業及現代產業用地逾33公頃

此外，有關促成已擁有發展用地內九成或以上私人土地的土地業權人作統一發展的措施亦適用於是次換地申請。政府希望這些修訂安排能更好利用市場力量，使「北部都會區」的發展提速，新發展區布局更佳。

這次換地申請涵蓋洪水橋／厦村新發展區第二期發展及餘下發展範圍內現時可供申請的用地。第二期發展範圍內的換地申請截止日期為二○二四年四月三十日，而接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限則為二○二五年三月三十一日。申請人可選擇以標準金額補地價，作為傳統逐個個案估價的另一選項，適用的標準金額水平將於今年稍後時間公布。假如申請未能於訂明期限前完成處理，為免拖延整個工程計劃，政府會開展收地程序，以推進新發展區的發展。

至於餘下發展範圍內的用地，所指定用地主要靠近現有道路和基建設施。為配合工程時間表，地政總署會優先處理第二期發展範圍內的換地申請。餘下發展範圍內相關申請的截止日期，以及接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限，將稍後另行公布。

洪水橋（資料圖片／鄭子峰攝）

提供6.67萬伙住宅單位、容納18.39萬人

洪水橋╱厦村新發展區位處「北部都會區」的高端專業服務和物流樞紐，提供土地作住宅、商業、產業和社區發展用途。第一期發展地盤平整和基礎設施工程已於二○二○年展開，首批居民將於今年第四季入伙，主要遷入專用安置屋邨。如獲立法會通過撥款，第二期發展地盤平整和基礎設施工程計劃於二○二四年上半年陸續開展。

全面發展後，洪水橋╱厦村新發展區將提供約66,700個住宅單位以容納約183,900人，並為各種工商業用途提供合共約640萬平方米樓面總面積，創造約15萬個就業機會。