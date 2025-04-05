加徵關稅超預期　全球股市受重挫　香港樓股前景又如何？

日前美國總統特朗普在白宮簽署關於對等關稅的行政命令，宣布對全球徵收10%的基準關稅。其次，對美國貿易逆差最高的數60個國家徵收額外關稅，其中，對中國34%（連原本的20%，合共等於加徵54%），對歐盟20%，越南46%，中國台灣32%，日本24%，印度26%，韓國25%，泰國36%。瑞士31%。



簡直太瘋狂了，措施宣布後，全球股市應聲大跌，率先開市的亞洲主要股市下跌幅度由1.5%至6%左右，其中日經指數報34,735點，下跌989.94 ，幅度達2.77%，香港恆生指數跌1.52%，越南股市更重挫達6%；歐洲股市普通跌2%至3%左右，而美股更出現恐慌性拋售，三大指數創五年來最大跌幅，道瓊斯指數大跌1679點，收市報40545點，下跌幅度為3.98%。很明顯，加徵關稅首先讓美國進口貿易受影響，物價有上漲趨勢，經濟出現不明朗因素；而對於一些大量出口貨品到美國的國家如：中國、越南、日本等國，也將帶來極大衝擊。

全球化的時代會落幕嗎？

這是美國發佈最大規模的關稅戰，美國以一己之力挑戰全世界，其加征關稅的力度超越預期，難道人類文明在走回頭路，全球化的時代將要落幕？特朗普上場，不斷強調美國優先，並要重塑美國工業，幫助美國基層就業，將製造業重新搬回美國。坦白說，如今只有在美國投資設廠才沒有關稅，短期內或許有小部分企業包括美資，他們需要認真計劃將工廠從其他國家搬回美國，但是美國本土徵收的各項稅務很重，本地工人的工資和福利頗高，投資工廠設備等成本也不菲，要設廠於美國，非一朝一夕可以建成，經濟效益恐怕遠水救不了近火。

今天，東南亞大多數國家也與中國一樣被美國加徵重稅，中國企業出走海外的決策需要重新考量。根據報導，中國企業前幾年為了避開中美貿易戰，紛紛將生產基地轉移海外，主要目的地越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞，這次分別被美國加徵46%、49%、32%、24%的關稅。也就是說，即使將工廠搬遷到當地，也一樣要加徵重稅，沒有什麼好處了，所謂「上屋搬下屋，唔見一籮谷」，反而浪費了大量金錢和時間。

加征關稅將出現三種結果

至於關稅戰對全球經濟有甚麼影響？筆者認為短期內世界各國必將與美國少了很多生意往來，美國經濟也將出現衰退跡象，由於進口貨品大幅縮減，引致通脹升溫，中下階層生活備受困苦。如此發展下去，最後或許會出現三個結果：第一，美國與其他國家脫鉤斷鏈，進出口貿易嚴重萎縮，經濟開始走向衰退；依賴工業製造出口的越南、柬埔寨等國經濟重創，中國力谷其他市場和提振內需，尚算可以守著陣地。第二，美國經濟受創負債累累，沒有能力償還高息債務，最終特朗普重啟寬鬆貨幣政策，即如當年的量化寬鬆措施一樣，以大印鈔票來刺激經濟和償還債務。第三，就是事實證明加征關稅的結果損人不利己，最後特朗普改變初衷，收回此「七傷拳」措施，與世界各國重新回到談判桌，重回多邊主義的全球化市場。

以上首兩個情況正在發生，隨着新一輪關税浪潮顛覆全球市場，近日美元出現大跌，抵消了自特朗普去年11月贏得大選以來的所有漲幅。著名資產管理公司Amundi固定收益和貨幣策略總監Paresh Upadhyaya説：「美元熊市已經到來，由於美國經濟在衰退邊緣徘徊，今年美元可能下跌10%。」短期看來，香港金融市場難免出現一些波動，股市下跌也會影響樓市表現。不過中長線而言，本港實施聯滙制度，美元下跌有助本地資產價格回升，即將再次降息也有助緩和樓市壓力；另一方面，美元轉弱使人民幣貶值壓力減輕，人行可進一步減息降準，美元貶值對背負大量美元債務的企業有利，例如航空公司和一些房地產企業，美滙美息下跌也有助環球經濟復甦，幫助出口貿易增長。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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