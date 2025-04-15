中原：2025年首季新盤撻訂按季少兩成　西貢傲瀧最多撻訂佔11宗

中原地產發表研究報告指，2025年第一季新盤撻訂錄83宗，較2024年第四季的104宗減少20.2%，亦較去年同期的155宗下跌46.5%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年首季其中撻大訂錄56宗，撻大訂比例連跌3季，向下跌穿七成，只有67%，為2023年第二季後的7個季度新低。



不過，撻細訂比例連升3季，今年首季上升至33%，創7季新高。反映去年金管局放寬樓花按揭一次性措施，令於樓價高峰時高價購入新盤的買家撻訂風險降低，加上該批項目不少已經入伙，選擇撻訂的買家大部分已經完成撻訂。

近兩年因新盤供應充裕發展商定價保持克制，樓價平穩下，相信撻訂潮將逐步降溫，估計2025年全年撻訂數字僅約300宗，較2024年448宗下跌逾三成。

2025年第一季新盤撻訂錄83宗。

44宗已成功重售 發展商願意減價重推

在2025年第一季取消交易的83宗一手私人住宅之中，截至3月底有44宗已成功重售，重售比例錄53%，與去年第四季撻訂單位截止於12月的重售比例53%相同。部份發展商收回撻訂單位後願意減價重推，吸引買家入市，因此一手撻訂盤源重售比例連續2季維持五成以上。

2025年第一季取消交易的83宗一手私人住宅之中，截至3月底有44宗已成功重售。

西貢傲瀧。

首季西貢傲瀧最多撻訂佔11宗

今年首季撻訂宗數最多的8個一手項目中，有5個的重售比例超過六成。撻訂宗數最多的是西貢傲瀧，錄11宗。其次為大角咀利奧坊‧壹隅，錄9宗。這兩個項目全部是撻大訂個案，重售比例均偏低，只有27%及33%。

第三是長沙灣連方 I ，錄8宗撻訂，撻大訂比例為88%，重售比例63%。藍田Koko Rosso及啟德維港1號，分別錄4宗及3宗撻訂，同樣全屬撻大訂，當中Koko Rosso重售比例達75%，但維港1號則未有撻訂單位售出。

至於元朗朗天峰、北角皇都及屯門黃金海灣二期 - 珀岸，分別錄6宗、5宗及3宗撻訂，均全屬撻細訂個案，皇都已100%重售，而朗天峰及珀岸重售比例同為67%。

長沙灣連方 I 。（廖雁雄攝）

利奧坊．壹隅。

西貢傲瀧撻訂貨減幅最多

首季重售降價幅度達兩成以上的8個單位，有7個是在2019年10月至2021年7月樓價高峰時一手售出，其中3個一手撻訂單位重售成交價降幅逾四成。降幅最多是西貢傲瀧1座低層D室，實用面積423呎，原於2019年10月以1,054.1萬元買入，呎價24,920元，單位於2025年3月取消交易，同月重新以563萬元售出，呎價13,310元，重售價下降了47%。