非洲客570萬沽何文田單幢盤加多利軒 持貨6年狂輸46%、實蝕五球
撰文：蔡偉南
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九龍傳統豪宅區何文田錄大蝕讓成交個案。區內單幢盤加多利軒一伙兩房戶，以570萬元沽出，較2019年買入價帳面貶值約46%。
上述成交單位為加多利軒高層A室，實用面積389平方呎，採兩房間隔，在4月初以570萬元沽出，成交呎價約14,653元。
2019年買入價1052.62萬
資料顯示，原業主為一名非洲人士，在2019年8月份以1,052.62萬元一手買入該單位，持貨逾5年半，帳面貶值約483萬元，蝕幅高達約46%。
若計及買入時的稅款，以及賣出時的代理支出，預計實蝕金額高達接近約530萬元。
去年至今加多利軒錄18宗二手蝕讓
翻查加多利軒今年2025年屋苑成交紀錄，該屋苑錄得7宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎20%至46%。而2024年該屋苑錄得11宗二手成交，全部均為蝕讓個案，蝕幅介乎7至38%。
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