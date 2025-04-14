非洲客570萬沽何文田單幢盤加多利軒　持貨6年狂輸46%、實蝕五球

九龍傳統豪宅區何文田錄大蝕讓成交個案。區內單幢盤加多利軒一伙兩房戶，以570萬元沽出，較2019年買入價帳面貶值約46%。



上述成交單位為加多利軒高層A室，實用面積389平方呎，採兩房間隔，在4月初以570萬元沽出，成交呎價約14,653元。

2019年買入價1052.62萬

資料顯示，原業主為一名非洲人士，在2019年8月份以1,052.62萬元一手買入該單位，持貨逾5年半，帳面貶值約483萬元，蝕幅高達約46%。

若計及買入時的稅款，以及賣出時的代理支出，預計實蝕金額高達接近約530萬元。

去年至今加多利軒錄18宗二手蝕讓

翻查加多利軒今年2025年屋苑成交紀錄，該屋苑錄得7宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎20%至46%。而2024年該屋苑錄得11宗二手成交，全部均為蝕讓個案，蝕幅介乎7至38%。

恒地何文田單幢盤加多利軒剛上載樓書，最細單位僅得161平方呎。（樓書截圖）

加多利軒。（代理相片）