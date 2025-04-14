英皇地產、華潤電力發展可再生能源　穗禾苑商場設200塊太陽能板

英皇國際（0163）旗下英皇地產日前與華潤電力控股簽訂可再生能源發展合作協議，雙方將於太陽能發展範疇上展開深度合作，以英皇地產旗下火炭穗禾苑商場作為首個試點項目。是次合作更為華潤電力首個與香港發展商合作發展的可再生能源項目。



該專案將於商場屋頂設置超過二百塊太陽能板，預計系統可生產年發電量17萬千瓦時，相等於逾50戶本地家庭的每年發電量，所產電能將供予商場使用；此舉不但可減省電費，同時亦可節能減排，預料每年至少可減低180噸的二氧化碳，為可持續發展出一份力。

火炭穗禾苑。（資料圖片）

英皇國際副主席楊政龍表示，非常榮幸可以與華潤電力攜手合作發展可再生能源項目。英皇地產一向推崇綠色環保理念、注重能源管理，以落實可持續發展為目標。而是次專案亦貫徹集團節能減碳理念，以旗下沙田穗禾苑商場作首個試點設置太陽能板減排發電，亦希望未來與華潤電力在其他領域上有更多合作，並將可再生能源設施擴展至英皇地產其他物業。

華潤電力副總裁馬力表示，今次是華潤電力首次與香港發展商合作發展可再生能源項目。為項目作設計、施工及維修等一站式服務，達到提高能源使用效率、節能消耗及降低營運成本等目的。是次合作為本公司加大在本港投資、與各界協力一同發展綠色低碳生活模式的一個契機，並期盼憑著穗禾苑商場這項目打造成範本項目，為未來雙方進一步合作打好基礎。

英皇地產與華潤電力日前簽署合作協議，在可再生能源拓展深度合作，實踐可持續性發展。右為英皇國際副主席楊政龍，左為華潤電力副總裁馬力。