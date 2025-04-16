星展銀行與恒地簽可持續發展掛鈎貸款及社會責任貸款　總值達50億

星展銀行與恒地（0012）宣布，於本月簽訂總值50億元雙邊多期可持續發展掛鈎貸款及社會責任貸款，旨在支持恒地的業務發展需求，並藉此推動恒基地產的可持續發展及社會責任相關項目。此筆融資涵蓋一筆4年期的20億元可持續發展掛鈎貸款；一筆5年期的29億元可持續發展掛鈎貸款；以及一筆1億元的社會責任貸款。



雙方依據恒基地產目前在環境、社會及管治（ESG）的進程及其2030年可持續發展願景，共同制定一套可持續發展績效指標。

恒地馮孝忠：融資有助鞏固集團可持續發展與社會建設目標

星展香港董事總經理兼企業及機構銀行總監陳智勇表示，合作充分顯示星展香港與恒基之間的合作夥伴關係，希望為香港建設更美好環境，為社區產生積極影響。

恒基地產執行董事及首席財務總監馮孝忠表示，恒地一直致力引領房地產行業的可持續創新。是次與星展香港的融資合作，將進一步鞏固集團的可持續發展與社會建設目標，實現綠色增長、推動環境保護等。