劈價近百萬照賺 將軍澳新都城三房戶604萬沽 業主帳賺近四球
撰文：李煥好
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近期外圍經濟不穩，無阻部分買家入市。將軍澳新都城一伙三房套單位，業主原叫價700萬元，但其後大劈至604萬元沽出單位，呎價約11,483元，減價96萬元或約13.7%。原業主持貨18年，帳面仍賺近四球。
美聯物業區域經理黃少明表示，上述成交單位為新都城一期2座低層E室，實用面積約526平方呎，屬三房套間隔。
單位於今年1月以700萬元放盤，其後減價至620萬元，近期獲用家洽詢。買家心儀單位內櫳新淨企理，價格符合預算，議價後以604萬元購入單位自住，實用呎價約11,483元。
↓↓新都城一期2座低層E室↓↓
估價低見584萬
另據網上銀行對該物業估價，恒生估價為584萬元，而中銀估價為622萬元。該物業成交價較恒生估價貴約3.4%，但較中銀估價平約3%。
持貨18年帳賺388萬元
參考成交資料，原業主於2007年10月以216萬元購入上述物業，原業主持貨約18年，期內單位升值約388萬元，或約180%。黃少明補充，雖然外圍經濟不穩，但將軍澳區內大型屋苑如新都城仍受用家追捧。該屋苑本月暫錄6宗成交，平均實用呎價約12,373元。
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