凱和山加推75伙　折扣優惠擴大至36%　最平325萬、呎價低見7908元

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山，今日（16日）加推新一張5號價單，涉及第一座75伙單位，折實平均呎價9,080元。新價單特別推出全新90天付款辦法，連同其他優惠合計，總折扣優惠高達36%，當中新增的90天Chill級付款辦法，照售價減19%，較過去付款辦法折扣大增。發展商今日同時開放兩伙全新現樓連傢俱示範單位。



折實呎價最平僅7908元

新加推的5號價單的單位涉及75伙，戶型涵蓋一至兩房間隔，當中一房佔35伙、兩房佔40伙。價單售價為508.203萬至839.312萬，價單呎價為12,356元至15,512元，扣除最高36%折扣優惠，折實售價325.25至537.16萬元，折實呎價7,908至9,928元。

當中入場最低的為1座1樓K室，屬一房間隔，實用面積385平方呎，折實售價325.25萬元，呎價8,448元。呎價最平單位為1座1樓B室，實用面積587平方呎，折實賣464.2萬元，折實呎價7,908元

90天短成交期照售價減19% 較過去付款辦法折扣大增

翻查價單資料，新加推的5號價單，合共提供最高36%折扣優惠，當中新增的90天Chill級付款辦法，照售價減19%。參考過去1號至4號價單的付款辦法，過去的付款辦法最多僅提供9%優惠，反映最新的付款辦法扣折優惠大幅增加。

新增的90天Chill級付款辦法，照售價減19%，較過去付款辦法的扣折優惠大幅增加。

凱和山累沽303伙、吸金14.6億

路勁地產銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目累沽303伙，吸金14.6億元 。她又指項目屬剛性需求，料價錢合理都會有追捧。

顏景鳳績指，最快日內推出銷售安排，有機會復活節展開銷售。另扣除所有折扣優惠後，售價低於400萬元的單位涉及36伙。

發展商亦開放兩伙現樓全新示範單位，採「活力摩登現代風」設計，其中一間屬第一座16樓K室，屬一房間隔，客廳以長方形設計，外接露台且望樓景。客廳及主人房望同一景觀，主人房可放雙人床及雙門衣櫃。單位採開放式廚房設於入口大門旁，至於浴室無窗屬「黑廁」設計。

↓↓凱和山第一座16樓K室↓↓

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另外一伙示範單位為第一座16樓D室，屬兩房間隔，客廳以長方形設計，可放一張小型圓形飯桌，單位外接露台且望開揚景。客廳及兩間睡房望同一景觀，主人房可放雙人床並可三邊落床，空間足夠擺放雙門衣櫃。另一間睡房亦有衣服掛架供住戶使用，單位採開放式廚房設於入口大門旁，至於浴室無窗屬「黑廁」設計。

↓↓凱和山第一座16樓D室↓↓