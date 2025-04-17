復活節、五一假期在即　新地YOHO MALL斥380萬推優惠吸客

復活節、五一假期在即，新地（0016）表示，旗下商場YOHO MALL形點為配合假期，斥資逾380萬元推出消費盛典「YOHO MEGA SALE」，料復活節及五一黃金週長假期人流按年有近一成增長。



斥資逾380萬舉消費盛典

新鴻基地產代理租務部副總經理（推廣）陳潔儀表示，「YOHO MEGA SALE」一系列活動包括聯同場內近百間商戶推出折扣吸客，料整個YOHO系商場於復活節及五一黃金週長假期人流按年有近一成增長，第二季整個推廣費按年升約一成。

升級商場寵物公園 總面積較以往大1.5倍

另外，商場又升級商場寵物公園，除現有逾7,600平方呎寵物公園 DOT PARK外，亦即將全面翻新場內另一寵物友善空間 PAWSOME PARK，寵物公園令總面積更比以往大1.5 倍，即將免費開放予公眾使用。