高銀潘蘇通富滙豪庭銀主盤招標　意向價1.9億、呎價5.08萬｜多圖

撰文：黃祐樺
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高銀金融（0530）前主席潘蘇通旗下個多物業淪銀主盤，最新中西區富滙豪庭1座26樓A及B單位，由銀主以招標形式放售，招標期至下月7日正午12時正截標。單位意向價約1.9億元，意向呎價約50,829元。

美聯物業中半山首席區域營業董事楊宜貞表示，是次標售單位實用面積約3,738平方呎，單位面積寬敞，客廳設弧形落地玻璃窗設計，望維港景。

外望維港景。
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單位2023年淪銀主盤　意向價較買入價高約7000萬

據知，單位最初由潘蘇通於2008年以1.2億元購入，期間多次抵押單位，當中包括2021年至2022年將單位先後3次押借，當中包括向財務公司借一筆2,000萬元貸款。

最終單位在2023年5月由銀主接管，並以2億元叫價放售，及後在2024年減價3,000萬元至1.7億元求售。單位至今17年，以是次意向價計較購入價高約7,000萬元或58.3%。

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高銀金融（0530）前主席潘蘇通是昔日香港十大富豪。（福布斯截圖）
中西區富滙豪庭。
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