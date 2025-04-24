一手貨尾量22654伙　連續7季高企逾2萬伙水平　料次季升穿2.3萬伙

2025年第一季一手私人住宅新盤貨尾量22,654個，數字連升4季，創2003年第四季22,485個後的21年按季次高，僅低於2023年第四季22,936個，並已經連續7季高企逾二萬個水平。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，首季多個大型新盤推售，銷情大致理想，現存貨尾盤去貨速度亦不俗，故只輕微推高貨尾數字。不過，4月初美國實施對等關稅政策，打擊全球經濟，股市波動，買家態度轉趨審慎，樓價調整持續，成交明顯放緩。雖然發展商減少推盤，但個别新盤銷售遇到阻力，料會加重貨尾積壓的情況，估計今年第二季新盤貨尾將升到2.3萬個或以上。

2025年第一季選取367個新盤統計，單位總數136,613個，登記售出113,799個，貨尾22,654個，按季增加331個，上升1.5%。貨尾比重方面，2025年第一季錄16.6%，按季持平。貨尾量連升兼連續7季超過二萬個，打破了2002年第三季至2003年第四季連續6季高於二萬個的記錄，創出歷史最長時間處於危險水平。相信短期貨尾積壓未能得以舒緩，下半年會否改善逐步回落，須視乎有否利好因素。

三大區域統計，只有新界區貨尾按季上升，增加408個，現有8,831個，因將軍澳及天水圍分別增加501個及206個。兩區分別有日出康城十二期C - Grand Seasons及Yoho West 二期 - Yoho West Parkside首推，前者銷情偏慢，推高新界區貨尾數字。

天水圍Yoho West。

九龍區貨尾按季輕微減少24個，現有10,700個，只有石硤尾有較大升幅，按季增加326個，因Beacon Peak一期銷情遜色。長沙灣及黃大仙亦有新盤Belgravia Place二期 及南首首推，銷情尚可，加上同區及其他區貨尾盤去貨速度不俗, 故九龍區貨尾大致持平，但仍連續4季高企逾1萬個水平。

Belgravia place

港島區貨尾按季減少53個，現有3,123個，三個新盤分別為北角皇都、筲箕灣傲華及香港仔Coasto，銷情皆不俗，故北角及筲箕灣貨尾只略為增加，而香港仔因港島南岸貨尾錄得不俗銷情，按季減少167個。

2025年第一季貨尾量較多的地區：黃大仙(包括啟德) 5,162個，將軍澳2,215個，屯門1,899個，元朗1,667個，觀塘1,584個，何文田1,347個，長沙灣1,240個。

按發展商計，第一季新盤貨尾量增加最多的是會德豐，按季增加451個，現有2,280個。恒基增加114個，有3,260個。而貨尾逾千個單位的發展商包括：新地3,751個，及信和1,401個。