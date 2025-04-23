北角海璇II逾9900萬沽2伙四房　ONE STANLEY天際戶4380萬招標沽

市場錄零星大額成交，當中北角海璇II招標沽兩伙四房雙套連工作間間隔，吸金逾9,900萬元。另赤柱ONE STANLEY以4,380萬元招標形式沽天際特色戶連車位，呎價約36,049元。



北角海璇II逾9900萬兩伙沽四房雙套連工作間間隔

新地（0016）旗下的北角海璇II以招標形式沽兩伙，吸金逾9,900萬元。涉及單位第1座6樓A單位連車位，實用面積為1,484平方呎，四房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，成交金額為5,268.2萬元，成交呎價35,500元

另一伙為第3座5樓A單位連車位，實用面積為1,476平方呎,，另連16平方呎平台，屬四房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，成交金額為4,649.4萬元，成交呎價31,500元。

新地（0016）旗下的北角海璇。

ONE STANLEY天際特色戶4,380萬招標沽

建灝地產旗下赤柱豪宅項目ONE STANLEY亦以招標形式沽天際特色戶連車位，吸金4,380萬元，呎價約36,049元。是次為交單位為第7座3樓B單位，實用面積為1,215平方呎，屬三房一套連雙儲物房及天台間隔，連1,175平方呎天台，望南海海景。據知，買家用60天即供付款計劃。

「ONE STANLEY」至今累沽22伙，總成交金額逾17.7億元。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，即使環球市場受到不確定的關稅政策影響，但富豪用家對豪宅的需求並未受影響，繼續在市場物色優質地段的項目，看好該區全新豪宅樓價全年有10%至15%升幅。