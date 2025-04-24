美聯：發展商積極「去庫存」　年內迄今一手成交4成半屬貨尾單位

據美聯物業研究中心綜合<<一手住宅物業銷售資訊網>>資料及市場消息，本年迄今(截至4月21日)一手成交量共錄約4,960宗，當中約2,719宗屬於今年推出市場發售的全新盤，佔約54.8%；餘下2,241宗一手成交為2024年或以前推售項目的貨尾單位，佔約45.2%。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，年內迄今貨尾銷售比率達45%，與去年全年比率相若，屬近年新高；相信與發展商積極「去庫存」有關，並估計年內發展商持續積極銷售貨尾下，相關比率有機會升至5成(見圖一)。

圖一：每年一手成交量的貨尾銷售比率

貨尾量跌穿2.2萬伙創4個月新低 連續21個月穩企逾2萬伙

隨著發展商積極銷售貨尾，近月貨尾量有所回落。據美聯物業研究中心資料顯示，最新4月份(截至4月21日)全港累積貨尾量(包括樓花及現樓)錄約21,941個單位，較3月份約22,492伙減少約2.4%。

由於本月迄今缺乏大型全新盤推售(未有計及將於本周六推售的Sierra Sea)，月內一手成交暫時集中貨尾盤，帶動貨尾量持續減少，目前連跌3個月，累跌5.1%，並創4個月新低；縱使如此，累積貨尾量已連續21個月穩企逾2萬伙水平(見圖二)，可見目前貨尾供應仍有不少。

圖二：每月累積貨尾量

3區貨尾全線下跌

若將4月(截至21日)累積貨尾量按3區劃分，3區貨尾全線下跌，當中新界區貨尾減幅最大，本月暫錄6,615伙，較3月減少約3%；九龍區(包括將軍澳及西貢)貨尾單位按月亦減少約2.4%，暫錄12,302伙，該區依然是貨尾量最多的地區；港島區(包括愉景灣)方面，貨尾錄3,024伙，按月減少約1.5%(見表)。