二月批出5份建築圖則 渣甸山包華士道8號屋地准建近6000呎獨立屋
撰文：黃祐樺
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屋宇署2月共批出5份建築圖則，其中港島2份、九龍2份及新界2份。上述批出的圖則包括3項住宅及商住發展、1項工廠及工業發展，以及1項社區服務發展。
渣甸山包華士道8號屋地獲建獨立屋
當中包括渣甸山包華士道8號屋地，獲批建樓高2層的獨立屋，總樓面面積涉約5,888平方呎。 該屋地由印度裔富商家族或相關人士持有半世紀，最終淪為銀主盤並以3.6億沽出。
另外，「麻將館大王」石鑑輝家族持有的廟街179、181 及183號地盤亦獲批建樓高21層的商住大廈，另有3層平台，住宅總樓面約14,483平方呎，商業樓面亦有約2,858平方呎。據知，項目由「麻雀館大王」石鑑輝家族於2023年以1.18億元購入。
百利保筲箕灣批修訂 最新建27層商住物業
至於由百利保控股（0617）持有位於筲箕灣金華街9至19號亦獲批修訂，最新可建樓高27層商住物業，住宅樓面約42,408平方呎，另有4,187平方呎商業面積。新獲批方案較2020年獲批方案減少一層，住宅樓面增加1,288平方呎,商業樓面減少2,415平方呎。
長江製衣新蒲崗項目獲批發展樓高26層工廈
亦有工廈項目獲批則，由長江製衣持有的新蒲崗大有街20至24號項目亦獲批發展樓高26層工廈，另設3層地庫，涉及總樓面面積約37.2萬平方呎。
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