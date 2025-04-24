長沙灣瑜悅錄3宗預租　一房1.73萬租出　呎租達50元

長沙灣新盤瑜悅開始進入收樓程序，市場暫錄3宗預租個案。最新一伙一房單位以每月17,300元租出，呎租50元。原業主於去年11月以551.48萬元一手買入單位，現享3.8厘租金回報。



中原地產西九龍長沙灣映築分行分行經理葉添水表示，該單位為高層F室，實用面積343平方呎，一房間隔連開放式廚房，座向東北方，外望開揚市景。業主最初叫租每月18,000元，而新租客為年輕單身貴族，見屋苑樓齡全新，又十分鄰近港鐵站，僅考慮片刻即決定議價以17,300元承租單位。

按最新成交月租17,300元計算，業主可享3.8厘租金回報。

業主於2024年11月以約551.48萬元一手買入單位，持貨5個月即順利租出。