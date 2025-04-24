嘉里緹外10億沽逾萬呎院墅　呎價85529元　創今年一手成交價新高

豪宅市場持續錄得成交。嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」今日 (24日）以10億元沽出最後一間典藏級院墅，創下2025年一手住宅成交價新高紀錄。 項目全部典藏級院墅已悉數售出。



10億沽最後一伙典藏級院墅 創今年一手成交價新高

最新招標售出單位為院墅C，實用面積為11,692平方呎，屬5房5套房另設5間工人房間隔，附設面積為15,043平方呎的花園，及設有兩個停車位的車庫，成交價10億元，呎價約85,529元。

3座院墅全數沽出 吸金30.28億

發展商表示，項目全部典藏級院墅已悉數售出。翻查資料院墅共設有3座，當中院墅B最早於2024年3月以10億元沽出，呎價86,289元；院墅A於2024年8月以10.28億元沽出，呎價90,318元，如連同今次的院墅C計，合共吸金30.28億元。

加密貨幣平台火幣創始人李林。（資料圖片）

加密貨幣平台火幣創始人李林2年前「先租後買」

值得留意的是，上述院墅C曾在2023年7月以招標形式發售，及後轉陣以「先租後買」形式獲加密貨幣平台「火幣」創始人李林（LI LIN） 承租，租約期長達90個月，即約7年半。另指李林可在租約期內以10億元買入該幢院墅C。

項目至今累售37伙，總成交金額逾115億元，平均成交實用面積呎價約6萬元。

嘉里（0683）旗下畢架山龍駒道3號「緹外」。

設5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成

「 緹外」由5座住宅大樓及3座矜罕院墅組成，僅提供61個分層大宅及3座院墅。分層大宅實用面積則介乎3,466至8,583平方呎，涵蓋標準分層大宅、花園大宅以及天台頂層特色大宅。3 座矜罕院墅實用面積為11,382平方呎至11,692平方呎，每座均特設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。