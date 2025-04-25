新地西沙SIERRA SEA最終截收37374票　歷來第二高收票新盤

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 周六（26日）首輪開賣329伙，當中價單單位佔318伙，另即日招標11伙頂層、平台或花園特色戶。經核數後共接獲37,374個購樓意向登記，當中包括544票為代理入票；以明日價單發售的318伙單位計算，超額認購逾116倍。是次SIERRA SEA收票數字，屬歷來第二高收票的新盤。



首輪價單賣318伙 入場費299.88萬

首輪價單單位提供318伙，包括38伙一房、186伙兩房及94伙三房，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由299.8萬元至838.27萬元，折實呎價9,499元至12,702元起。當中入場單位為一房戶，位處第5座G2樓G室，實用面積301平方呎，折實售價299.88萬元，折實呎價9,963元。

大手客最多可買10伙

銷售當日分A、B兩組，當中A組細分A1至A3組 ，大手客最多可買10伙，其中A1組可買3至10伙、A2組可買2至3伙、A3組則須購1伙700呎或以上單位。至於B組為散客最多買2伙。

新盤票王為長實親海駅II 截收逾3.8萬票

翻查過往新盤收票情況，新盤票王為長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，於2023年8月推出，當時截收逾3.8萬票。而同樣由長實發展、位於1997年推出的青衣灝景灣，當年收票高達3萬票。

另亦有至少兩個樓盤收票接近3萬票水平，當中包括由新地（0016）啟德港鐵站的新盤天璽．天，於2024年10月推出，當時截收約2.9萬票。另長實黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期於2024年4月推出，當時截收約2.8萬票。

↓↓Aqua Avenue第3座10樓H室↓↓

+ 2

短短一周公布三張價單共356伙

據資料指，SIERRA SEA短短一周已公布三張價單共356伙，當中包括上周二（15日）公布首張價單158伙，折實平均呎價10,398元，其後上周五（18日）加推價單第2號80伙，折實平均呎價10,888元，然後於昨日（21日）加推價單第3號118伙，折實平均呎價11,498元。

新地（0016）位於西沙項目。

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2013年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。