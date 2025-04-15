新地西沙SIERRA SEA「漸進性供款」　一房買家首年免息月供6800元

新地（0016）發展的西沙住宅項目第1A（2）期SIERRA SEA 今日（15日）公佈首張價單，首批提供158伙，戶型涵蓋一房至三房，入場價299.8萬起，呎價9,499元至11,126元起，折實平均呎價10,398元。發展商指，首張價單全部單位折實價均低於600萬元。



是次首批單位，發展商推出第一按揭貸款（漸進式供款及利率計劃），相關計劃只適用於一房戶的自用買家，按揭年期最長達30年。買家採用該按揭計劃，第一年不論樓價，每月基本供款金額一律為6,800元，並獲免息。



第二年月供升至8800元 利率調升至2%

而第二年每月基本供款金額則為8,800元，年利率則升至2%（P-3.25%）；第三年每月基本供款金額則為8,800元，年利率則升至3%（P-2.25%）。第四年每月基本供款金額則為12,800元，年利率則升至4%（P-1.25%）；第五年每月基本供款金額則為14,800元，年利率則升至5%（P-0.25%）。

新地代理執行董事陳漢麟。（李明珠攝）

第二年月供升至8800元 利率調升至2%

第六年及其後利率升至P+0.75%

直至第6年及其後，每月基本供款金額則根據當時的利率、貸款餘額和剩餘期數計算，，年利率則升至6%（P+0.75%）。

「漸進性供款」申請手續費5000元

值得留意，買方須就申請特別第一按揭貸款「漸進性供款付款計劃」，支付5,000元不可退還的申請手續費。

此外，發展商另提供提前償還現金回贈，第1年內全數償還特別第一按揭貸款，可獲現金回贈2%。第2年內及第3年內提前償還現金回贈，分別可獲現金回贈1.5%及0.75%。

事實上，過往新地屯門NOVO LAND推盤時，也曾推出「漸進性供款付款計劃」。

西沙SIERRA SEA設出租優惠

此外，發展商同時推出兩項出租優惠，其中一項為「收租皇財務安排」，另一項目為「錦上添花」額外租金回報獎賞。

其中「收租皇財務安排」，如果買家現持有屬新地發展的自置居所，並買入是次項目單位用作收租，買家只需支付樓價5%作首期，其餘可透過指定財務機構提供的「收租皇財務安排」作貸款，並獲得指定現金回贈。

若購買2伙單位以上收租，買家可額外享「錦上添花」租金回報獎賞。例如單位若每月呎租35元至40元，可獲贈相等於2個月月租金額的現金獎賞。

西沙SIERRA SEA設出租優惠，其中一個為「收租皇財務安排」。

西沙SIERRA SEA設出租優惠，另一個為「錦上添花」額外租金回報獎賞。

烏溪沙SILVER SANDS首批均價19888元

過往西沙甚少新盤推出，若參考鄰近地區推出的新盤，最新為烏溪沙白石SILVER SANDS，於2021年1月推出，首批50伙單位，入場一房為719.4萬元起，折實平均呎價19,888元。其後為2019年9月推出的峻源，首批提供50伙，均為三房戶型，入場價1564.2萬元起，折實平均呎價15,999元。之後為泓碧，首批推出110伙，入場一房498.8萬元起，折實平均呎價16,497元。

另外，同屬新地旗下的雲海於2018年1月推出，首批71伙，入場一房624.03萬元起，折實平均呎價16,988元。

兩輪補地價共涉196.4億、每呎樓面補地價7438元

翻查資料，新地為該項目籌備超過20 年，並曾為項目進行兩輪補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2 億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元；即單計補地價的使費，整個項目每呎樓面補地價為7,438元。

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