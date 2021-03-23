百老滙電器50萬租銅鑼灣怡和街四千呎舖　較高峰期跌租六成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-23 10:00

零售市道未知何時見底，不過有個別大型零售商已開始在核心區物色舖位落戶。市場消息透露，連鎖大型連鎖電器店百老滙，新近以每月約50萬元承租銅鑼灣怡和街一個逾4,000平方呎的舖位，該舖兩年前被銀行棄租後，一直處於丟空或短租狀態，是次首獲長租戶進駐，租金較高峰期回落逾六成。

曾由花旗銀行承租 高峰期每月140萬

消息指出，上述舖位為怡和街42至44號華人銀行東區大廈地下連1樓，每層約2,300平方呎，合共約4,600平方呎，門面甚搶眼，新近以每月約50萬元租出，新租戶為連鎖電器店百老滙，成交呎租約108元。

據了解，該舖位由花旗銀行在2010年起承租，當時月租約92萬元，隨後曾兩度續租，租金分別約140萬及130萬元。不過該銀行於2019年遷出，舖位曾在2020年初叫價80萬元招租，惟一直未能獲長租戶承接。而期內曾由資深投資者林子峰旗下的優品360，短租逾一年半，惟月租不超過20萬元。

以最新租金計算，該舖租金已較高峰期的140萬元，回落約90萬元或64%，不過較過去兩年的短租情況相比，已有明顯改善。

去年9月旺角旗艦店結業 遷出5層巨舖

事實上，百老滙近年已關閉不少位於核心區的重要據點，其中，最矚目為承租約十一年的旺角亞皆老街73至81號宏安大廈地下至4樓複式巨舖，去年9月份結業遷出。該舖位面積約25,016平方呎，月租高達約260萬元，為該公司的旗艦店。由於該舖位的面積相當龐大，業主有意把舖位拆細出租，而地下數個舖位，目前正由不同散貨場短租。