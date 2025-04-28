一手平賣、二手捱打　十大屋苑周末7宗成交　半數屋苑「零」成交

十大屋苑本周末錄得7宗成交，較上周末8宗減少12.5%，5個屋苑零成交，並連續4個周末錄得單位數成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末西沙票王新盤SIERRA SEA首輪開售反應熾熱，318伙價單單位即日沽清，連同其他貨尾項目，周末一手市場成交逾350宗，西沙項目亦迅速加推全新價單應市。二手市場受新盤低開影響，持續處於捱打狀態，成交相對淡靜，尤其是細價樓最受影響，相信短期內仍以一手主導，二手交投難有突破。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，本周末太古城交投氣氛不俗，錄得2宗成交，均獲利離場，包括鳳山閣 (15座)極低層E室，實用面積689平方呎，3房間隔，725萬元易手，實用呎價10522元。原業主於2012年6月以608萬元購入，現轉手賬面獲利117萬元，單位13年升值19%。

另一宗為天山閣 (7座)高層E室，實用面積582平方呎，兩房間隔，778萬元易手，實用呎價13368元。原業主於2008年6月以470萬元購入，現轉手賬面獲利308萬元，單位17年升值65.5%。

太古城。（資料圖片）

康怡花園本周末錄得1宗成交，按周無升跌，單位為L座高層15室，實用面積605平方呎，三房間隔，叫價795萬元，減價42萬元，以753萬元沽出，實用呎價12446元。屋苑本月錄得6宗成交，平均實用呎價約12183元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，近日麗港城睇樓量回升，本周末錄得1宗成交，單位為2座高層D室，實用面積687平方呎，三房套房間隔，叫價740萬元，放盤一個月，以688萬元沽出，減價52萬元，折合實用呎價10015元。原業主於1993年8月以309.7萬元購入，現轉手賬面獲利378.3萬元，單位32年升值1.2倍。

黃埔花園本周末錄得2宗成交，較上周末減少1宗，成交包括2期14座高層F室，實用面積466平方呎，兩房間隔，以618萬元成交，實用呎價13262元。另亦錄5期1座高層E室成交，實用面積503平方呎，兩房間隔，628萬元成交，實用呎價12485元。

黃埔花園。

新界區方面，關稅戰未見起色，加上西沙大型新盤本周末以震撼價開售，吸走大量購買力，嘉湖山莊本周末只錄得1宗成交，按周回落50%，成交為賞湖居3座低層C室，實用面積551平方呎，三房間隔，以425萬元易手，實用呎價7713元。原業主於2017年9月以433萬元購入，賬面蝕8萬元離場。