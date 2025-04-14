十大屋苑周末維持6宗成交　關稅戰影響交投氣氛　買家趁機壓價

十大屋苑本周末錄得6宗成交，與上周一樣，繼續於近10周低位徘徊，零成交屋苑輕微收窄至5個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，關稅戰下，買家感後市發展未明，普遍先抱觀望態度，即使買家睇樓後，對入市與否仍十分審慎，普遍預期業主可擴大減幅3至5%，趁機壓價，惟買賣雙方有一定的造價差距，議價需時，影響二手交投放慢。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末交投造好，連錄2宗成交，平均實用呎價14007元。高安閣高層C室，單位實用面積701平方呎，三房間隔，擁正南內園景致，原先開價1100萬元，議價後以980萬元沽出，折合實用呎價13980元。原業主於2013年4月以910萬元入市物業，現轉手賬面可獲利70萬元離場。

太古城。（資料圖片）

海怡半島本周末錄得1宗成交，單位為15座高層C室，實用面積625平方呎，三房套房間隔，單位座向東北方，望廣場景，最新於市場以790萬元易手，折合實用呎價12640元。

據了解，原業主於2001年9月以275萬元買入單位，持貨近24年，現沽貨賬面可獲利515萬元離場，單位期內升值逾1.8倍。

海怡半島。

九龍區方面，麗港城本周末錄得1宗成交，屋苑23座中層C室，實用面積522平方呎，兩房一廁間隔，單位座向西方，可享海景，原先叫價680萬元，現減至622萬元易手，折合實用呎價11916元。

原業主於2010年12月以442萬元購入，現轉手賬面獲利180萬元，單位15年升值41%。麗港城本月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價10688元。

麗港城。（資料圖片）

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，受中美關稅戰影響，股票市場十分波動，令買家及投資者的入市信心亦有所動搖，觀望氣氛轉濃，影響成交步伐，嘉湖山莊本周末未錄得買賣交投，全月成交量暫維持10宗，平均實用呎價8449元。