長假期外遊影響二手　十大屋苑周末8宗成交　四天長假期僅錄14宗

十大屋苑本周末錄得8宗成交，較上周增2宗，4天復活節長假期錄約14宗成交，較去年錄約15宗減少1宗。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，不少港人趁長假期離港外遊或北上消費，影響睇樓活動，加上關稅戰下，市場上充斥觀望氣氛，樓市方面暫未見有好消息，買家入市心態較猶豫，加上近期市場以一手主導，全城聚焦西沙新盤，睇樓客趁假期參觀新盤示範單位，假期內不少新盤貨尾銷情亦不錯，二手交投略為放慢屬正常。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄2宗成交，4天假期錄4宗成交。成交包括順安閣低層5室，單位實用面積580平方呎，三房間隔，議價後以748萬元沽出，折合實用呎價12897元。原業主於2012年以785萬元入市物業，現轉手賬面蝕37萬元離場。

太古城。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨4天假期內錄1宗買賣成交，成交為5期蘭秀道12號中層B室，實用面積507平方呎，2房間隔，現以556萬元成交，平均實用呎價10966元。

美孚新邨。

新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，長假期不少港人北上，影響睇樓活動，加上關稅戰下，觀望氣氛轉濃，不過若業主提供合理議價空間，單位亦有承接，嘉湖山莊本周末錄得2宗買賣交投，4天假期共錄5宗，屋苑最新錄樂湖居10座低層F室，實用面積449平方呎，兩房間隔，原先叫價380萬元，現減至360萬元易手，折合實用呎價8018元。

原業主於2010年12月以166.5萬元購入，現轉手賬面獲利193.5萬元，單位15年升值116%。