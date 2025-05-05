4月新盤撻訂11宗、按月少7成　雲海別墅撻兩伙洋房、最勁輸1216萬

2025年4月新盤市場共錄得11宗撻訂個案，較3月的36宗下跌25宗或69.4%，涉及撻訂金額約3,643.6萬元，較上月1.056億元下跌65.5%。最大一宗撻訂個案為新地馬鞍山雲海別墅Violet Avenue 8號洋房，買家採5年長成交期終撻訂輸逾1,216.7萬元離場。



4月首兩宗撻訂金額最大個案屬為新地（0016）馬鞍山白石洋房項目雲海別墅，當中包括Violet Avenue8號洋房及Plumeria Avenue3號洋房。

新地雲海別墅連撻兩伙洋房 最勁輸逾1216萬

Violet Avenue8號洋房，屬三房間隔，實用面積2,847平方呎、連820平方呎花園，以及422平方呎天台等。單位原本於2019年12月以7,156.78萬元售出。當時買家入市採5年成交期。不過，單位最新已正式終止買賣合約，料買家已棄購，發展商殺訂17%，金額涉約1,216.7萬元。

第二宗同為Plumeria Avenue3號洋房，屬三房間隔，實用面積2811平方呎、連919平方呎花園，以及422平方呎天台等。單位原本於2023年11月以6,466.3萬元售出。不過，單位最新已正式終止買賣合約，料買家已棄購，發展商殺訂15%，金額涉約969.95萬元。

馬鞍山雲海別墅。（資料圖片）

新世界傲瀧4月再錄2宗撻訂

另外，新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧。4月亦錄2宗撻訂，涉及為15座地下D室及第1座5樓A室，同屬四房間隔。

該兩名買家分別在2019年及2020年入市，各涉資3,780.5萬元及6,521.4萬元，當時同樣採4年成交期，惟現均遭殺訂10%，涉及金額378萬元及652萬元。

西貢清水灣傲瀧。

路勁凱和山減價賣樓錄撻訂 兩房買家5日後棄購

路勁地產（1098）及深圳控股合作發展的屯門新盤凱和山，4月中旬加推第一座75伙單位應市，並推出全新90天付款辦法，連同其他優惠合計，總折扣優惠高達36%。不過，有業主選擇5日後棄購，終輸19.8萬元訂金離場。

是次撻訂單位為凱和山第1座1樓E室，實用面積477平方呎，屬兩房間隔，單位於2025年4月21日以396.53萬元沽出，呎價約8,313元。不過該名買家於5日後棄購，單位最新顯示為「簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展」收場。

其餘撻訂個案包括長沙灣曉柏峰、藍田KOKO HILLS、藍田KOKO MARE、大角咀利奧坊．壹隅、飛揚第2期、高爾夫．御苑等。