3月新盤撻訂36宗、殺訂逾億元　內地客棄維港．星岸洋房輸3121萬

2025年3月新盤市場共錄得36宗撻訂個案，較2月的23宗上升13宗或56.5%，涉及撻訂金額約1.056億元，較上月4,738.38萬元大升1.23倍。最大一宗撻訂個案為內地客7年後棄購紅磡維港．星岸2號洋房，料輸逾3,121萬元離場。



內地客撻訂維港．星岸洋房慘輸三千萬 成3月最大撻訂

最大一宗撻訂為長實（1113）紅磡維港．星岸，涉及為2號洋房，實用面積2,196平方呎，連796平方呎花園，屬四房雙套間隔。資料指，內地買家2018年擲逾1.1億元入市，當時呎價逾5萬元。不過單位已於3月17日被列為取消交易。

買家當年入市採「Super Stars 39」 付款計劃，可先住後付。

由於，買家當年入市採「Super Stars 39」 付款計劃，可先住後付，即買家需先在簽署臨時買賣合約180天內繳付約成交金額的20%，及後再分33期、每月均等繳付約成交金額0.25%。 當完成繳付上述33期、即成交金額的8.25%後，需在之後一個月付清餘下的樓價尾數，即約成交金額的71.75%。

如今買家7年後撻訂，恐損失樓價約28.25%，即涉約3,121.06萬元。

紅磡維港．星岸。

長實君柏內地買家「先住後付」 7年輸損失四成樓價

第二宗大撻訂個案同樣為長實（1113）有份發展的何文田豪宅君柏，涉及為6座15樓A室，實用面積1,624平方呎，屬四房間隔。資料指，內地買家在2017年擲3,955.4萬元入市，當時呎價24,356萬元。不過單位已於3月26日被列為取消交易。

買家當年入市時採「Z138先住後付」，成交期長達12年。

採「Z138先住後付」 成交期長達12年

由於，買家當年入市時採「Z138先住後付」，成交期長達12年，該名買家除了支付在簽署臨約後180日內繳付樓價20%，其後以「先住後付」方式分138個月付款，期間每月支付樓價0.25%及入住費，期內合共需繳付樓價34.5%。

如今買家逾7年後撻訂，恐損失樓價約40.25%、即涉約1,592.05萬元，尚未計期內已支付的入住費。

長實（1113）有份發展的何文田豪宅君柏。

新世界傲瀧連訂9宗 眾買家共輸4,200萬訂

除大額撻訂外，市場上亦錄連環撻訂個案。有「明星屋苑」之稱、新世界發展（0017）西貢低密度豪宅傲瀧於3月24日連錄9宗撻訂，料眾買家共損失訂金約4,200萬元。

資料指，該批單位2019年至2021年以1,054.1萬至6,610.5萬元沽出，呎價約19,086至26,914元。當時大部分單位買家採用「董事長 1440 付款」計劃入市，成交期長近4年，並可享有提前入住優惠。

有個別劈價四成重推

發展商即時減價重推，折實價571萬至4,358.1萬元，折實呎價約13,499至17,188元。其中第1座地下D室，實用面積423平方呎、一房，在最高折扣維持29%，減價後定價為804.3萬元，較舊定價1,444萬元，減幅達44%。

新世界（0017）西貢豪宅傲瀧。

「四太」尚嘉壹嘉連天台戶撻訂 買家輸128.4萬訂

賭王「四太」旗下尚嘉控股的灣仔現樓新盤壹嘉，早前劈價25%賣樓並沽出16伙。不過，項目錄一宗撻訂，涉及為35樓A室，實用面積892平方呎，屬三房連天台戶間隔，單位於2025年3月16日以2568萬元沽出、呎價28,789元。惟買家5日後棄購終輸逾128.4萬元訂金。

賭王「四太」旗下尚嘉控股的灣仔現樓新盤壹嘉。

熱買新盤大埔上然首宗撻訂 5日後棄購輸逾17萬訂

除了半新盤外，近期熱買新盤亦錄撻訂。萬科香港大埔馬窩路住宅上然開售3周合共累售419伙，吸金額逾20億元。

不過，項目第一期3月亦錄首宗撻訂，涉及為第一期第2座12樓A7室，實用面積310平方呎，屬一房間隔，單位於2025年3月15日首輪銷售時以344.4萬元沽出、呎價11,111元。惟買家5日後棄購終輸逾17萬元訂金。

啟德、藍田、元朗等新盤地區均錄撻訂

其餘撻訂個案包括深水埗AVA 228、大角咀利奧坊 ‧ 壹隅、元朗尚柏、元朗朗天峰、啟德MIAMI QUAY 1、藍田KOKO ROSSO、藍田KOKO RESERVE、九龍灣皓日、日出康城PARK SEASONS、大角咀LARCHWOOD、白石角嘉熙、北角皇都、深水埗佳悅、長沙灣BELGRAVIA PLACE II 、屯門凱和山、荃灣逸璟．龍灣等。