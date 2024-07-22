私募基金減磅　基滙資本觀塘偉業街133號活化商廈　9月公開拍賣

寫字樓市場走勢欠佳，業主罕有採用公開拍賣形式推出全幢商廈物業。仲量聯行宣佈獲業主委託為拍賣人，將於2024年9月4日（星期三）上午11時，公開拍賣觀塘偉業街133號全幢商廈。據了解，該物業由私募基金基滙資本及數位共同投資者一同持有，目前暫未定拍賣開價。



該廈於1969年落成，樓高13層連天台，總建築面積約為192,857平方呎，基本樓面面積為14,710平方呎，提供區內同類型商廈少有的大樓面設計，並有罕有的全層海景商業樓層。據悉，該物業目前出租率約76%，平均呎租約30元。

出租率約76%、平均呎租約30元

根據改動及加建圖則，地下連儲藏室可作商舖用途，1至2樓可作餐廳及廚房用途，而3樓至12樓及天台頂層可作辦公室用途。物業配備4部載客電梯、1部服務電梯以及連接地下至2樓的一對扶手電梯，並提供10個私人停車位及6個上落貨車位。

該物業坐落於轉角地段，擁有寬闊的臨街窗戶，坐擁開揚海景景致，提供舒適寬敞的辦公空間，適合各行各業使用。該物業將按「現狀」連租約及/或許可證（如有）出售，並將連同其內的附著物、裝置及動產一併出售。

觀塘偉業街133號全幢商廈。

仲量聯行香港主席曾煥平表示，觀塘為本港核心商業區之一，憑藉其便利的交通、緊密的商業聯繫以及合理的辦公空間價格，已成為本地和國際企業的理想辦公地點，升值潛力不容忽視。該物業盡享地利優勢，有利吸引優質租客進駐，相信亦將受投資者追捧，作長線投資以獲取穩定的租金回報。