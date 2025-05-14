中原推學生公寓一步居117　涉121個床位　三人房床位月租6355元

中原投資今日（14日）宣佈成立學生公寓營運服務品牌「CampusOne Communities」，最新推出尖沙咀一步居117（One Pace 117），將提供67間房，涉及121個床位，提供設有一至三人房，建築面積223至302平方呎，另設一伙特色戶建築面積逾400平方呎。



項目開始接受申請，三人房床位每月租金6,355元起，首批學生8月正式入住。如6月15日前申請可減租5%，如一炮過預付全年租金可再減租5%。



料本港學生公寓投資市場未來5年達近1000億

中原投資總裁葉明慧表示，CampusOne Communities將協助業主評估將酒店、整幢住宅、寫字樓、工廈甚至地盤轉型為學生公寓的可行性，其中酒店及住宅的轉型流程較為容易、需時較短。

同時，她表示本港各高等院校均面臨宿位不足情況，中原亦積極跟不同學院探討解決宿位短缺的方案。公司亦計劃在未來推出不同類型的學生公寓項目，為學生帶來更多選擇。她預測，香港學生公寓投資市場規模在未來五年將達750億至近1,000億元。

中原投資總裁葉明慧。

中原集團創辦人施永青（左五）、中原集團子公司主席施慧勤（右五）

為業主提供評估改裝為學生公寓的可行性

中原投資及資產管理董事周子浩強調，CampusOne Communities會為業主提供專業分析，評估將物業改裝為學生公寓的可行性。

中原投資董事總經理江若雯表示，CampusOne Communities管理下的學生公寓，設計上皆針對學生所需，如配備高端保安系統，康樂設施，公共空間等。