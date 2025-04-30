中原投資1.94億買美國學生公寓 擬斥千萬翻新 回報料6至8厘
撰文：黃祐樺
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中原投資今日（30日）宣佈以1.94億港元（約2,500萬美元）收購位於美國阿肯色州費耶特維爾的學生公寓項目Champions Club，可提供232個床位，料計劃投入約1,163.4萬港元（約150萬美元）作翻新，當中回報率有6至8％。
1.94億收購美國學生公寓Champions Club
中原投資總裁葉明慧表示，中原投資在美國學生公寓市場投資將近十年，觀察到投資當地學生住宿的投資機構，一般以退休基金、主權基金、保險基金等大型機構投資者為主，市場具強大的穩定性及流動性，故在環球局勢不穩下仍保持優良表現。
↓↓美國學生公寓Champions Club↓↓
擬投放逾1163萬翻新優化
中原投資首席投資總監江若雯補充，團隊計劃為Champions Club投入1,163.4萬港元（約150萬美元）作翻新優化，重點升級房間內部裝修、公共空間、科技設備，增設學生喜愛的設施。預計透過增值策略，預計可為Champions Club帶來達6至8回報。
項目Champions Club於2016年落成，每戶亦配備開放式廚房、完善設備的客廳、寬敞套房、步入式衣帽間及洗衣設備。項目設施包括度假式泳池、24小時健身中心、遊戲休閒廳、電腦室、戶外燒烤區，更設有狗公園，屬寵物友善公寓。
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