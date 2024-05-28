中原投資海外學生公寓、賺近四成　兩原因擬攻港兼投資2000個床位

撰文：黃祐樺
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環球經濟動盪，本港樓市雖有好轉仍處於低迷局面。本港地產代理龍頭之一的中原集團，於2014年成立「中原投資顧問有限公司」， 並於2018年先後投資了美國及英國學生公寓。

中原投資管理有限公司（開曼）總裁葉明慧表示，上述學生公寓投資曾於短短3年間獲利最多近四成。同時鑑於本港樓市正處於下調當中，以及非本地學生人數急上升等因素，集團期望於未來2至3年可以投資2,000個床位。

左起：中原投資管理有限公司（開曼）董事總經理江若雯、中原集團創辦人施永青、中原集團子公司主席施慧勤、中原投資管理有限公司（開曼）總裁葉明慧。（歐嘉樂攝）

曾投資英、美學生公寓　最多賺近四成離場

葉明慧表示，該類投資學生公寓的基金過往曾於美國及英國進行投資，當中取得可觀的回報。以美國德州及喬治亞州項目的學生公寓項目為例，兩個項目同樣於2019年買入，當時買入價分別為1,740萬美元及1,290萬美元，持貨短短3年，於2022年以2,125萬美元及1,800萬美元賣出，期內升值逾22%及39%。

葉明慧續指，過去數年經濟市場動盪，但該類基金仍然可獲利，是因為有嚴謹進行買賣，每當買入新物業之前都會先進行分析，要先確認該物業是否有翻新空間、地點是否鄰近大學等基本因素後再落決定。

料香港未來5年學生公寓市場458億收益

有見及此，葉明慧表示，於未來兩年，除了繼續投資英、美兩地學生公寓外，亦會於香港選址投資學生公寓，期望於未來2至3年可以投資2,000個床位。同時，她亦表示，如以英美市場20%學生公寓市場佔有率計，預香港未來5年學生公寓市場可達458億元收益。

中原投資管理有限公司（開曼）董事總經理江若雯。（歐嘉樂攝）

↓↓中原投資的海外學生公寓項目↓↓

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非本地學生人數急上升、樓市下調成投資香港學生公寓契機

中原投資管理有限公司（開曼）董事總經理江若雯表示，選擇這個時間回到香港投資學生公寓，除了是因為睇中本港樓市出現下調，更是因為預視到香港非本地學生人數有上升的趨勢。

江若雯續指，據資料顯示，香港非本地學生人數4年間上升35.5%，預測於2027至28年度，本港首5間大學的非本地學生會由2023至24年度的約5萬名，急升逾35%至2027至28年度的約6.78萬個，但宿位1.54萬個增加至1.78萬個。由於可見，非本地學生對宿位的需求只會日益增加，於2027至28年度將會出現一個更大缺口。

左起：中原集團創辦人施永青、中原集團子公司主席施慧勤。（歐嘉樂攝）

施永青：教育屬政府施政、回報相對穩定

中原集團創辦人施永青認為，教育屬政府施政的一部分，投資學生公寓回報變相相對穩定，坦言疫情期間於美國投資的學生公寓亦有近百出租率。

施慧勤：投資房地產基金可分散風險

中原集團子公司主席施慧勤則表示，整體本港物業市場都是不樂觀，現時投資不同地方可以做到分散投資，而一班人購買房地產基金，不單可分散風險更可免去管理麻煩。除了投資房地產物業外，施慧勤指投資數據中心及物流亦是投資者的選擇之一。

中原集團子公司主席施慧勤表示，投資房地產基金可分散風險。（歐嘉樂攝）
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