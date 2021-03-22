美聯：尖沙咀舖位空置率18%再創新高　彌敦道吉舖兩個月急增16間

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-03-22 17:53

零售舖位市道仍舊低迷，據美聯工商舖數據顯示，尖沙咀舖位空置率升勢未止，全區空置舖位有271間，空置率17.7%，為四大核心區之冠。其中，彌敦道吉舖數目按季急增16間至43間，空置率貼近三成；尖沙咀廣東道今年首兩個月的吉舖數目淨增加8間至15間。

不過，該行續指，短租行業支撐下，全港整體街舖空置率稍為回落。今年首兩個月，四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）吉舖數目淨減少77間至867間，最新整體空置率為11.5%，按季下跌1個百分點。與此同時，民生店「抬頭」，四大核心區的口罩店較半年前大增30間，該行預期口罩商戶數量將見頂。

由於基數較低，美聯旺舖董事盧展豪預期，今年舖市整體租、售價將升10%至15%，較民生區的8%至10%為高。（美聯提供）

彌敦道吉舖增五成 廣東道季內再多8間吉舖

美聯工商舖在今年1至2月統計222條街道，合共10,174間街舖，發現整體街舖空置率略為回落，僅尖沙咀區仍上升，空置舖位有271間，空置率17.7%，為該區有統計以來新高，亦為四大核心區之冠。

其中，彌敦道吉舖數目急增16間至43間，為四大核心區吉舖最多之街道，空置率高見29.7%；尖沙咀廣東道今季吉舖數目淨增加8間至15間，再創統計以來新高。

美聯工商舖資料研究部分析員陳浩璋解釋，原因是尖沙咀的商戶結構組合以旅客相關行業為主，加上期內不少商戶租約期滿遷出，故空置率持續高企。

四核心區口罩店半年大增30間

至於部分區份的空置率有所下降，主要由於舖租大幅下挫，吸引短租行業，如口罩店、賀年用品店及散貨場進駐。據該行資料，四大核心區的口罩店較半年前大增30間，散貨場則增19間。此外，部分業主趁市況轉弱，加快重建或翻新物業。

若按街道劃分，如銅鑼灣羅素街吉舖數目淨減少1間，主要是由於有口罩店、散貨場及衣服店短租；民生消費元素較重的元朗區，主要街道元朗大馬路吉舖數目則大減17間至9間，元朗的空置率也降至5.7%。

民生區元朗吉舖大減17間

陳浩璋續指，與遊客相關行業表現弱、民生消費行業抗跌力強，這種兩極化的現象持續。四核心區的珠寶鐘錶、化妝品或個人護理及衣履店，較半年前分別淨減少13、25及33間。不過，食品、超市、小食或食品外賣店及口罩店分別增加35、11、30及30間。隨著街舖租金出現顯著調整，民生商戶也罕有地出現在主要街道，令租戶組合更多元化。

美聯：口罩店數量或近見頂

盧展豪展望，今年上半年市場對飲食及民生必需品行業需求仍然殷切，相信將是商舖租務市場的主力，而旅遊相關行業，包括珠寶鐘錶、藥房及化妝品等行業，預計要待通關明朗化後，租務活動才會開始活躍，但口罩店等商戶由於疫情逐漸穩定，商戶數目或接近見頂。