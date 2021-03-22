租值2021｜中環明星街走下坡　霆鋒、基仔擺花街地舖租值齊挫三成

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-03-22 17:52

受新冠肺炎疫情影響，零售舖位租金持續下跌，連雲集歌手名人業主的「明星街」舖位租值也難逃一劫。據差估署最新的應課差餉租值資料，由藝人謝霆鋒持有的中環擺花街地舖，新一年度租值為79.2萬元，按年大跌35.9%，至於古巨基持有的同一街道地舖，新租值亦按年插水30%。

謝霆鋒擺花街兩舖 租值連挫兩年

由藝人謝霆鋒持有的舖位為擺花街26號舖位，面積約700平方呎連500平方呎閣樓，去年5月份獲皇玥餅藝以每月7.3萬元承租三年。據差估署重估資料顯示，舖位今年度的租值為123.6萬元，而2019年至2020年的租值為136.8萬元，即過去兩年累錄約42%的跌幅。

至於毗連的28號地舖連閣樓，亦是由謝霆鋒持有，面積約1,200平方呎，由葡萄酒坊以每月8.5萬元租用。該舖位新一年度租值為72萬元，按年回落29.41%，並較兩年前累跌約36.17%。

古巨基擺花街舖租值按年挫三成

此外，同一街道另一位星級業主古巨基，其持有的擺花街22號地舖，面積約400平方呎，現由化妝品店Benefit以每月約8.8萬元承租。該舖位新一年度租值為61.2萬元，按年下跌30.14%。據了解，古巨基自2014年起已放售該舖位，叫價7,800萬元，不過，意向價企硬多年，一直未有再調整，故亦未獲承接。