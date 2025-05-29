逸璟．龍灣買家三年「先住後付」 767萬買三房　今撻訂輸逾138萬

內房中冶（1618）旗下青龍頭逸璟．龍灣新近再錄一宗撻訂個案，有一房買家在3年前入市時，當時採用1080天成交期並選用「先住後付」，如今撻訂收場，料遭發展商沒收18%樓價，料涉及逾138萬元。



三年前767萬元沽出 買家採「先住後付」

涉及為逸璟．龍灣第2座3樓B室，實用面積443平方呎，屬一房間隔，單位於2022年9月以767萬元沽出、呎價約17,314元。當時買家採1080天付款計劃，同時獲發展商提供「先住後付」、「提早付清餘款回贈」，以及管理費等優惠。

青龍頭逸璟．龍灣。（香港01相片）

連同佔用許可費 撻訂料遭發展商沒收逾256萬

由於買家選用「先住後付」故需要分18期支付，共8%樓價的佔用期許可費用，再加上買家早前繳付不少於10%樓價，即前後已支樓價18%。

不過，最新顯示為交易再未有進展，料該名買家在3年後棄購，不排除最終遭發展商沒收18%樓價，料涉及138.06萬元。