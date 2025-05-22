長沙灣維港滙III單日連沽6伙　5伙屬撻訂重售　較4年前賣平逾一成

信置（0083）、會德豐等合作發展、已屬現樓的西南九龍長沙灣維港滙III，最新連錄6宗成交，當中有5伙為早前撻訂的單位，售價由755.09萬至797.64萬元；單位最新成交價較撻訂前賣平超過一成。



成交記錄冊顯示，涉及的5伙重售單位均屬第1B座的B室，實用面積315平方呎，一房戶型。該批單位原於2021年8月至2022年5月期間沽出，當時作價862.23萬至910.82萬元，呎價27,372至28,915元。不過該批單位於本月中正式終止交易，料發展商共殺訂約221萬元。

直至最新單位再次售出，成交價由755.09萬至797.64萬元，呎價23,971元至25,322元；可見重售的成交價較4年前撻訂前賣平約12%，主要因為發展商提高了折扣及新增其他優惠。