市況飄忽　業主唔甘心賤賣貝沙灣一房、主動撻訂　終重售賣貴61萬

關稅戰影響下，市況飄忽不定，部分業主選擇賠訂重新放售單位。薄扶林貝沙灣一伙一房單位在早前曾以低價售出，其後業主決定賠訂重新放售，最終成功以840萬元賣出，呎價16,972元，較撻訂前賣貴61萬元或8%。原業主持貨13年帳面獲利82萬元。



市場消息指，該單位為貝沙灣6期1座低層B室，實用面積459平方呎，一房間隔。據悉，原業主最初叫價900萬元放盤，在多次調整價錢後，於本月初時以779萬元成交，折合呎價16,972元；該成交價創屋苑近13年來的新低價。

獲另一位買家高價洽購、業主賠訂賣貴61萬

不過單位其後於近日獲另一位買家出價洽購，於是原業主決定賠訂終止交易，並將單位重售予新買家，最新成交價為840萬元，呎價18,301元。最新成交價較撻訂前高出61萬元，短期内成功賣貴8%。

代理透露，由於交易為原業主方主動撻訂，業主需賠償訂金。而二手樓宇成交的臨時訂金一般涉及成交價的3%至5%，料原業主撻訂時賠償需23萬至40萬不等。

貝沙灣。

扣除訂金及佣金使費、料僅實賺20萬

資料顯示，原業主於2012年以758萬元購入單位，持貨13年轉售，帳面獲利82萬元，單位升值約10%。若扣除賠償所需賠償的訂金及雙邊佣金，以及新一次賣出時的代理佣金計算，估計原業主僅實際獲利約20萬元離場。