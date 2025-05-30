CCL報135.16點連跌兩周　創2016年8月次低　樓價蒸發財案升幅

中原城市領先指數CCL最新報135.16點，按周跌0.79%，跌幅10周以來最大。CCL連跌2周共1.13%，失守136點，創2016年8月後次低，僅略高於今年財案前的134.89點低位。財案後10周CCL六升四跌，樓價升幅明顯收窄至只有0.20%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。雖然近期H按息回落令供平過租重臨，但一手新盤消耗了不少購買力，加上關稅政策對經濟的不確定性，二手樓市觀望氣氛仍然濃厚。相信短期樓價維持反覆尋底階段，CCL再跌2.16點或1.60%便到達第二季目標133點水平。

2025年樓價暫時累跌1.80%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.52%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.36%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.50%。

中原城市領先指數CCL最新報135.16點，按周跌0.79%，跌幅10周以來最大。（中原數據）

CCL Mass微跌0.75%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.20點，按周跌0.75%。CCL(中小型單位)報134.96點，按周跌0.77%。CCL(大型單位)報136.16點，按周跌0.93%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.76%、1.00%及1.73%，三大指數同樣繼續於2016年8月底水平徘徊。

四區樓價三跌一持平 港島區終止2周連升

四區樓價三跌一持平。港島CCL_Mass報134.16點，按周跌1.17%，終止2周連升。九龍CCL_Mass報133.59點，按周跌1.26%，跌幅10周以來最大，連跌2周共1.37%。

新界東CCL_Mass報150.77點，按周跌0.15%。新界西CCL_Mass報123.74點，按周無升跌。

港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2016年5月底、8月底、9月底及12月中水平。