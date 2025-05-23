CCL報136.2點　按周跌0.34%、為財案後9周次低　短期樓價走勢反覆

中原城市領先指數CCL最新報136.24點，按周跌0.34%，指數為財案後近9周次低。整體樓價繼續好淡爭持，CCL連續8周於136點水平窄幅波動，最高136.90點，最低136.24點。雖然H按實際按息跌穿2厘，創近3年新低，但二手買家仍持觀望態度，加上發展商以低價策略促銷多個新盤，相信短期二手樓價受壓，走勢反覆調整。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.24點或2.38%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後9周，CCL六升三跌，樓價升幅收窄至1.00%，2025年樓價暫時累跌1.02%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.28%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.80%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.74%。

CCL Mass微跌0.01%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.23點，按周微跌0.01%，連續7周於137點爭持。CCL(中小型單位)報136.01點，按周跌0.23%，連續8周於136點爭持。CCL(大型單位)報137.44點，按周跌0.81%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)三大指數同樣於2016年8月底水平徘徊。

四區樓價二升二跌、新界西跌幅創10周新高

四區樓價二升二跌，走勢反覆。新界西CCL_Mass報123.74點，按周跌1.96%，跌幅10周以來最大。九龍CCL_Mass報135.29點，按周跌0.11%，連升2周後回軟。港島CCL_Mass報135.75點，按周升0.13%，連升2周共0.76%。新界東CCL_Mass報151.00點，按周升2.59%，升幅204周(2021年6月後)以來最大。港島及新界東指數，分別處於2016年5月底及2017年1月底水平。而九龍及新界西指數，同樣處於2016年9月底水平。