CCL報136.7點　按周升0.26%、連7周窄幅爭持　分析：未破橫行悶局

中原城市領先指數CCL最新報136.70點，按周升0.26%。CCL連續7周於136點水平窄幅爭持，未破橫行悶局，仍然尋找支持位。CCL距離第二季目標133點，現時相差3.70點或2.71%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。財案後7周樓價累升1.34%，2025年樓價暫時累跌0.68%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.62%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.56%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.42%。

5月12日中美聯合聲明同意大幅度互相暫緩關稅90天，5月13日H按實際按息兩年半以來首度跌穿3厘，市建局旺角山東街/地士道街發展項目收6份標書，5月14日西沙SIERRA SEA第1B期首輪價單160伙沽清，5月18日西沙SIERRA SEA第1B期次輪價單開售376伙，對本地二手樓價的影響將於2025年6月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass連跌5周後回穩

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.24點，按周升0.17%，連跌5周後回穩。CCL(中小型單位)報136.33點，按周升0.18%。CCL(大型單位)報138.56點，按周升0.62%。CCL Mass繼續在2016年8月底水平徘徊，而CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)同樣於2016年9月中水平徘徊。

四區三升一跌、新界東按周跌1.20%

四區樓價三升一跌。港島CCL_Mass報135.57點，按周升0.62%。九龍CCL_Mass報135.44點，按周升0.56%，連升2周共0.74%。新界西CCL_Mass報126.22點，按周升0.17%。新界東CCL_Mass報147.19點，按周跌1.20%。港島及新界西指數，分別處於2016年5月底及10月底水平。而九龍及新界東指數，同樣處於2016年9月底水平。