啟德THE HENLEY 80伙貨尾劈價17.5%　即日沽78伙、套現6.1億

恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY系列近日更新價單及銷售安排，將餘下80伙貨尾單位劃一劈價17.5%，最新折實平均呎價19,531元，於周六（31日）以先到先得形式發售。



市場消息透露，截至周六下午約4時許，啟德THE HENLEY的劈價單位沽出78伙，套現超過6.1億元。



折實售價由462.1萬至1,465.8萬元

新近劈價的80伙單位涵蓋THE HENLEY第一至第三期。戶型包括18伙開放式、50伙一房及12伙三房單位。最新定價降至528.1萬至1,675.2萬元，呎價由20,435至25,143元,扣除最高12.5% 折扣，折實售價由462.1萬至1,465.8萬元，折實呎價由17,880至22,000元。該批單位於本周六以先到先得形式發售。

當中最平單位為第3A座1樓E室，實用面積238平方呎，折實售價462.1萬元；而最低呎價單位為第1座7樓J室，實用面積414平方呎，折實呎價17,880元。

新近劈價的80伙單位涵蓋T開放式至三房單位。（資料圖片）