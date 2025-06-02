十大屋苑周末12宗成交、急升3倍　一手向隅客開始回流二手

十大屋苑本周末錄得12宗成交，按週急升3倍。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期新盤銷情理想，市場上利好消息增加，步入供平過租的時代，買家入市信心明顯增加，大多對樓市前景樂觀預測，部份一手向隅客開始回流二手，放盤業主亦願提供合理議價空間，令二手交投反彈。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，海怡半島本周末錄得2宗成交，較上周末錄0宗增加，成交單位包括9座中層G室，實用面積742平方呎，3房間隔，經議價後以995萬元成交，實用呎價13,410元，原業主於2010年以636萬元入市單位，現轉手賬面獲利359萬元，單位期間升值56.4%。

海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄1宗買賣成交，成交單位為一期百老匯街4號中層B室，實用面積913平方呎，3房間隔，現以898萬元成交，平均實用呎價9,836元。

新界區方面，按息率大幅回落，增加買家入市信心，沙田第一城週末錄4宗成交，平均實用呎價約12,137元，屋苑最新錄40座中層E室，單位建築面積395平方呎，實用面積284平方呎，2房間隔，議價後以380萬元獲承接，實用面積平均呎價13,380元。

原業主於2007年以112萬元購入單位，持貨18年，是次沽出賬面獲利268萬元，單位升值240%。