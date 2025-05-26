十大屋苑周末3宗成交　創16週新低　8個屋苑「捧蛋」

十大屋苑本周末錄得3宗成交，按週急跌57.1%，創16週新低，零成交屋苑增至8個，其中九龍區四個指標屋苑均未錄成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西沙新盤銷情熾熱，進行第6輪銷售，再度即日沽清，搶盡市場焦點。一手新盤訂價極具吸引力，加上本月市場充斥利好消息，不少二手優質盤或筍盤已被消耗，其餘業主看好後市，不願割價求售，買賣雙方爭持拉鋸，以致交投放緩。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，康怡花園本週末錄1宗成交，全月累錄14宗成交，較上月全月急增1.3倍，平均實用呎價約12416元。本月利好消息籠罩市場，市民入市信心增，有不少上車及換樓客趁機入市。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，四個指標屋苑均未錄成交。

新界區方面，嘉湖山莊本月交投保持活躍，週末錄兩宗成交，平均實用呎價約7650元，全月累計27宗，超越上月全月交投量。成交包括樂湖居11座中層C室，實用面積551平方呎，3房間隔，叫價438萬元，放盤一週即以422萬元沽出，平均實用呎價7659元。 原業主於2011年以218萬元購入單位，持貨14年，是次沽出賬面獲利204萬元，單位升值93.6%。