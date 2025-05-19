十大屋苑周末7宗成交　按周跌41%重返單位數　一半屋苑「零」成交

十大屋苑本周末錄得7宗成交，按周減少41.7%，重返單位數水平，當中5個屋苑零成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，最近利好因素增加，包括拆息口落、中美貿易戰降溫等，為樓市注入新動力。西沙新盤持續熱銷，新一輪推售376伙繼續錄得即日沽清佳績，推動整體一手成交量急升，預計本月可達3,000宗，創14個月新高。新盤低價策略奏效，購買力主要聚焦新盤，令二手市場反彈受壓，其它發展商亦加快推盤步伐，料短期內二手交投維持反覆橫行的格局。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面，太古城本周末錄得3宗成交，按周升2倍，由於成交單位的質素普遍較低，造價較平，令平均實用呎價大幅回落至12730元，按周下跌超過15%。成交包括綠楊閣低層E室，實用面積992平方呎，3房1套間隔，望園景，獲用家以1250萬元承接，平均實用呎價12601元。原業主於1982年以85萬元購入單位，持貨43年，賬面獲利1165萬元，單位升值13.7倍。

康怡花園交投轉趨活躍，本月錄得8宗買賣成交，已超越上月全月的6宗。本周末錄得1宗成交，為R座高層11室，實用面積466平方呎，2房間隔，現以590萬元沽出，平均實用呎價12661元。

鰂魚涌康怡花園。（資料圖片）

九龍區方面，美孚新邨本周末錄1宗成交，按周無升跌。新成交為萬事達廣場15號中層C室，實用面積657平方呎，兩房間隔，成交價630萬元，實用呎價9589元。原業主2015年以670萬元買入單位，持貨約10年，是次沽出單位賬面蝕40萬元或6%。

麗港城本月成交暢旺，錄得13宗成交，已追平上月全月。新盤持續搶客下，業主唯有調低叫價及增加議價空間，幸成功穩住二手成交。本周末市場焦點仍落於新一輪銷售的西沙新盤，麗港城未有錄得成交。

麗港城。（資料圖片）

新都城本周末錄得1宗成交，為3期4座中層B室，實用面積406平方呎，兩房間隔，以557萬元沽出，實用呎價13719元。據悉，原業主於今年2月以524萬元買入單位，持貨僅約3個月，賬面速賺33萬元或6%。