上月新盤預售樓花同意書「零批出」、「零申請」　相隔3年再現

地政總署公佈，5月份新盤預售樓花同意書，批出及申請同樣未有出現任何個案，即「零批出」、「零申請」。目前有17個項目待批樓花，涉及6,517伙，伙數與4月相同。



2022年2月因疫情曾現「零批出」、「零申請」

翻查資料，上一次為出現預售樓花同意書「零批出」、「零申請」的情況，為2022年2月份。當時主要因為受到新一波疫情爆發影響。而再對上一次同一情況為2013年4月。

張翹楚：新盤庫存量多、市民傾向現樓多於樓花

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，上述情況與目前房地產市況有關，目前新盤庫存量超過2.8萬伙，惟過往一年新盤成交量通常在2萬伙以內，反映庫存量未能被市場吸納。加上目前市民傾向現樓多於樓花，而且就算發展商早申請樓花預售，也不代表可以早一點賣出，因此發展商申請預售樓花的誘因有所降低。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

今年首四個月落成量7,096伙

另據差估署《香港物業報告每月補編》資料，4月全港私樓落成量為1,610伙，按月回落366伙或18.5%，創近7個月最低。今年首4個月累計有7,096伙落成，佔今年全年落成量預測的20,862伙或約34%。

若以地區劃分，今年首四個月，九龍區及港島區落成最多單位，涉及6,729伙；港島區佔367伙；新界區未有任何私樓單位落成。