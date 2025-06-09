買家加快入市　十大屋苑周末15宗成交　創26周半年新高

十大屋苑本周末錄得15宗成交，數字連升3周，並創26周半年新高，零成交屋苑減至3個。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本周末一、二手交投皆旺，可謂雙線發展，全因市場利好樓市消息相繼出現，如中美關稅問題緩和，加上拆息持續回落，供樓的利息開支即時降低，吸引觀望多時的用家加快入市步伐，睇樓氣氛積極，而且市場憧憬美國本月有機會減息，進一步吸引買家買樓保值以對抗貨幣貶值，料交投持續暢旺。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

港島區方面， 太古城本周末錄得3宗交投，本月交投量暫增至5宗，平均實用呎價12709元。富山閣高層G室，實用面積684平方呎，三房一廁間隔，向北望街景，本年三月底以950萬元放售，現累減50萬元，以900萬元成交，折合實用呎價13158元。新買家為外區客，鍾情該座身處城中心，出入極方便，考慮片刻即決定入市自用。據悉，原業主於1996年以413萬元買入該址，持貨已經29年，現轉手賬面獲利487萬元，單位升值118%。

海怡半島本周末錄得2宗成交，與上周末一樣，成交單位包括8座低層B室，實用面積742平方呎，三房套房加儲物房間隔，擁向北優質臨海景，經議價後以870萬元成交，低於市場價約1成，實用呎價僅11725元。原業主於2001年5月以338萬元入市單位，現轉手賬面大幅獲利532萬元，單位24年間升值逾1.5倍。

海怡半島。（資料圖片）

九龍區方面，新都城本周末錄得2宗成交，交投較上周末0宗明顯加快，最新屋苑3期2座高層D室，實用面積470平方呎，兩房1廁間隔，單位座向東北方，享開揚都市景，剛以603.8萬元成交，折合實用呎價12847元。據了解，原業主於2000年6月以234.4萬元購入物業，現轉手賬面獲利369.4萬元離場，單位25年升值逾1.5倍。

新都城。（羅敏妍攝）

新界區方面，映灣園本周末錄得2宗成交，較上周末少1宗。本周末成交包括15座高層B室，實用面積749平方呎，三房套房間隔，單位座向東北方，享內園泳池景，最新成交價755萬元，平均實用呎價10080元。據悉，原業主於2010年5月以400萬元購入單位，持貨15年轉手賬面獲利355萬元離場，單位期內升值89%。

嘉湖山莊本周末錄得3宗交投，其中一宗為美湖居4座高層A室，實用面積629平方呎，三房套房間隔，最新以549萬元易手，平均實用呎價8728元。原業主則於2010年5月以220萬元入市該址，現沽出單位賬面可獲利329萬元，單位15年間升值約1.5倍。