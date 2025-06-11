香港科技園新田科技城20公頃土地　邀財團提交參與意向6月21日截

政府致力發展北部都會區，區內創科發展成焦點。世邦魏理仕獲香港科技園公司（科技園公司）委任為香港科技園新田科技城項目（暫定名）的商業、營運及投資模式的首席顧問。世邦魏理仕將就項目邀請有興趣的發展商及財團提交計劃參與意向，截止日期為今年6月21日中午。



作為北部都會區發展計劃的一部分，佔地超過600公頃、更廣泛的新田科技城將有一半面積用於創新及科技 (I&T) 用途，相當於700萬平方呎總建築面積，用於研發、原型設計、中試和先進製造。

涉及20公頃、預計2027年動工

由科技園公司主導的香港科技園新田科技城項目，將於政府批出的20公頃土地上興建，預計於2027年動工。政府在2024年《施政報告》宣佈計劃由2026至27年起陸續推出約20公頃新創科用地，並交由科技園公司發展及營運。

項目位於毗鄰深圳皇崗和福田的創新科技區的策略性位置，將組成創科發展樞紐，並成為綜合創科生態圈，促進人工智能與數據科學、生命與健康科技、新材料、新能源、微電子、電子及先進製造等領域的發展。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部主管兼執行董事鄭亥延表示，整個新田科技城為香港新型工業化的主要驅動力，並以第二大經濟引擎助力香港實現「南金融、北創科」的新產業布局，此項目則為打造跨境創新樞紐提供機遇，尤其是在人工智能、先進製造業、生物科技、綠色科技領域，為研發、原型設計和中試提供空間及基礎設施。