新地大欖涌村項目改規劃　最新擬建2670伙　較23年前獲批增7成

新地（0016）旗下位於屯門大欖涌村的大型商住項目，在2002年獲批發展1,560個住宅單位。新近再向城規會申請放寬總樓面建築物高度限制，擬增建至2,670個住宅單位較23年前增加逾7成，其總樓面亦增加21.5%至138.6萬平方呎。



擬增建至2670伙 涉7幢分層、17座洋房

申請地點位於屯門大欖涌丈量約份第385約多個地段及毗連政府土地，毗鄰為香港海關學院，地盤面積約65.8萬平方呎，申請人以以總地積比率2.1倍發展合共2,670伙，預計於2030年落成。

當中，涉及建7幢分層住宅，樓高6至23層，另亦包括17座2層高的洋房。最高建築物高度為不超過主水平基準以上84米。而住宅發展部分亦會提供零售/商業設施以及有蓋私人交通停車處。

總樓面較23年前逾兩成

申請人表示，掃管笏及屯門東地區的基礎建設已有所提升，可釋放申請用地的發展潛力，又認為於掃管笏及屯門東地區的基礎建設已有所提升，可釋放申請用地的發展潛力等。

參考項目在2002年已獲申請，當時涉及13座住宅大廈共1,560個住宅單位，總樓面為114.07萬平方呎。而新方案雖然較2002年時獲批住宅大廈數目少6幢，但樓層則相應增加。由當時最高18層增至新方案23層，另亦加入17幢洋房，令項目伙數增加1,110伙或71%至2,670伙，其總樓面增加逾兩成至138.6萬平方呎。