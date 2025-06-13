CCL報135.5點、按周微跌0.01%　分析：短期樓價仍反覆偏軟

中原城市領先指數CCL最新報135.57點，按周微跌0.01%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，受惠中美關稅暫緩，拆息持續回落，新盤熱賣等正面消息刺激，樓市氣氛改善，買家入市意欲回升，二手交投略有增加，CCL連續3周企穩於135點水平。不過，中美貿易談判進展仍需觀察，發展商繼續以低價策略推盤，加上二手成交多為平價筍盤，短期樓價仍然反覆偏軟。CCL距離第二季目標133點，現時相差2.57點或1.90%。



CCL仍處逾8年半低位

CCL仍處於逾8年半低位未變，在2016年8月底水平徘徊。財案後12周CCL升0.50%，2025年樓價暫時累跌1.50%。指數較2024年9月首次減息前135.86點低位跌0.21%，較2021年8月191.34點歷史高位跌29.15%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌5.21%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.73點，按周升0.07%。CCL(中小型單位)報135.51點，按周升0.07%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升0.39%及0.41%，兩大指數同樣繼續於2016年8月底水平徘徊。CCL（大型單位）報135.89點，按周跌0.42%，指數創2016年8月底後的逾8年半新低。

四區樓價呈二升二跌局面。

CCL距離第二季目標133點，現時相差2.57點或1.90%。

四區樓價呈二升二跌局面

四區樓價呈二升二跌局面，當中港島CCL_Mass報133.40點，按周跌0.97%。新界東CCL_Mass報150.79點，按周跌0.85%。九龍CCL_Mass報134.00點，按周升0.69%，結束3周連跌。新界西CCL_Mass報125.98點，按周升0.95%，連升2周共1.81%。港島、九龍、新界西及新界東指數，分別處於2014年7月底、2016年9月中、10月中及12月中水平。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌1.50%，CCL Mass跌1.01%，CCL（中小型單位）跌1.09%，CCL（大型單位）跌3.52%，港島跌3.73%，九龍升0.14%，新界東升1.62%，新界西跌1.85%。