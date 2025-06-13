投資者398萬執花都廣場蝕讓貨收租　兩房戶租金回報料3.6厘

粉嶺大型屋苑花都廣場新近錄得蝕讓個案，最新有業主以398萬元蝕沽兩房，呎價10,153元。新買家為投資者，有意買入單位收租，料回報約3.6厘。



中原地產分行區域營業董事陳國輝表示，是次成交為粉嶺花都廣場4座中層H室，單位實用面積392平方呎，屬兩房間隔，議價後以398萬元沽出，呎價10,153元。至於，新買家為投資收租客，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位收租。陳國輝指，單位市值租金約1.1萬元至1.2萬元，料租金回報為3.3至3.6厘。

花都廣場。

同類單位近一年前回升13萬

參考同類成交單位為4座中層H室，實用面積相同，於2024年8月以385萬元沽出，反映同類中層造價較近一年前回升13萬元。

據了解，原業主則於2017年以458萬元購入上址，持貨8年，是次轉手帳面蝕60萬元，單位期內貶值約13.1%。