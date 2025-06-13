樓市大好友林奮強頻沽貨　最新2460萬沽擎天半島　年半套現逾億

有「樓市大好友」之稱、香港黃金50創辦人林奮強再度沽貨，新近以2,460萬元沽出九龍站擎天半島一伙三房戶。翻查過去成交資料，連同上述成交計，林奮強自2023年底起先後沽出西九龍一帶4個豪宅單位，即過去一年半合共套現約1.1億元，帳面獲利6,180萬元。



林奮強2018年公司名1430萬入市 17年賺逾千萬

據資料指，是次成交為擎天半島1座高層F室，實用面積1119平方呎，屬三房雙套連儲物室間隔，新近以2,460萬元沽出，呎價21,984元。至於，新買家英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

至於，原業主在2018年初以佳成（亞洲）有限公司名義擲1,430萬元買入，其公司董事及股東林奮強（LAM, FAN KEUNGFRANKLIN）及其相關人士，與有「樓市大好友」之稱、香港黃金50創辦人林奮強同名，料為同一人。換言之，今次林奮強持貨17年轉手，帳面獲利1,030萬元，單位期內升值約72%。

2023年起連沽西九龍4伙豪宅 套現約1.1億

而事實上林奮強由2023年起亦頻頻沽貨，如連同上述成交計，先後沽出西九龍一帶4個豪宅單位，合共套現約1.1億元，帳面獲利6,180萬元。

當中包括2023年12月當月連環沽貨，包括以3,630萬元沽奧運站維港灣複式一伙9座複式單位，實用面積1,590平方呎，持貨15年帳面賺1,830萬元或1倍。另一伙則為擎天半島2座高層G室三房套單位，實用面積915平方呎，以約2,158萬元沽出，持貨19年帳面獲利1,490萬元或2.23倍。

另外，在2024年以2,860萬元沽出九龍站擎天半島2座極高層D室三房，持貨18年帳面獲利1,830萬元或1.78倍。