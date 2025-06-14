美聯指首5個月二手住宅註冊量按年跌1.6%　惟呢區暴增21倍

香港住宅物業市場交投近期較活躍，但是在今年首5個月，二手物業註冊量仍較去年同期減少1.6%。另有物業代理更指出，由於市建區近年於馬頭圍區進行收購，帶動區內二手住宅物業註冊量於期內急增超過21倍至423宗，涉及金額達到32.9億元，增長19.5倍。



美聯表示，今年首5個月全港二手住宅（包括私人住宅及公營房屋）註冊量錄得17,242宗，較去年同期17,520宗輕微減少約1.6%。

美聯指出今年首5個月二手住宅註冊量最高的10區中，元朗市中心、北角/炮台山、荃灣市中心、馬頭圍、西營盤5區註冊量按年上升。由於馬頭圍區年內有不少市建局重建收購註冊個案，導致註冊量按年急升逾21倍。若不計及馬頭圍，上述二手住宅註冊量最高的10區中宗數按年升幅最大的是西營盤，首5個月錄306宗二手住宅註冊，較去年同期增約42.3%，其次是北角/炮台山，錄475宗，按年增約19%，而元朗市中心與荃灣市中心則分別升約6.5%及約1.8%。

市區重建局於去年公布開展土瓜灣馬頭圍道/落山道發展項目，涉及馬頭圍道324至354號的雙數街號。（廖雁雄攝）

屯門市中心登記量逾700宗

至於宗數排名方面，屯門市中心雖然按年跌約9.3%，但仍然以705宗登記排首位，第2位及第3位分別為上述錄按年升幅的元朗市中心與北角/炮台山。

金額方面，上述二手住宅註冊量最高的10區中，只有2區註冊金額按年上升，當中除了有不少市建局重建收購註冊個案的馬頭圍外，另一區是西營盤，該區金額按年升約27.5%。值得留意的是，隨著今年樓價較去年同期有所回落，因此上述10區的二手住宅註冊金額按年表現較註冊量遜色。